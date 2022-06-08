За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році країни-члени не змогли домовитися про надання Україні і Грузії ПДЧ. І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну.

НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 році.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки) в інтерв’ю американському часопису Foreign Policy.

За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам ПДЧ в альянсі.

"І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року", – сказав він.

Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році, коли були запроваджені "м’які" санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він "може майже без будь-яких витрат продовжувати захоплювати землю силою".

У той же час, Расмуссен зазначив, що НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.

"Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна", – сказав він.

Також колишній генсекретар зауважив, що він не вірить, що Путін застосує зброю масового ураження, оскільки розуміє, що на це буде рішуча відповідь НАТО. Він висловив різку незгоду щодо твердження президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Захід не повинен "принижувати" Путіна, та наголосив, що українці повинні перемогти, а Захід – надати усю необхідну для цього підтримку.

"Ми не можемо врятувати Путіна від приниження. Ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Тому мій висновок: Україна має виграти цю війну, тому що, якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться. Він продовжить свої дії в Молдові, Грузії і врешті-решт також чинитиме тиск на три країни Балтії. Тому українці мають перемагати, і у них є воля до боротьби. Наш обов’язок – дати їм засоби для боротьби", – наголосив він.

Расмуссен також відкинув думку, що агресія Росії є реакцією на розширення НАТО, оскільки не НАТО агітувало за розширення, а "колишні комуністичні диктатури у Східній та Центральній Європі подали заявку на членство в НАТО, щоб отримати гарантії безпеки", вказав він.

"Тож замість того, щоб звинувачувати НАТО, я думаю, що люди повинні подумати, чому сусіди Росії раз-у-раз хочуть, щоб членство в НАТО надало їм гарантії безпеки? Звичайно, тому що вони знають про загрозу з боку Росії. Тож відповідальність за цю агресію несе лише одна країна, і це Росія", – висловив упевненість Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, у січні колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав членів Альянсу не слухатися вимог російського президента Володимира Путіна щодо того, кого приймати до Альянсу, а кого – ні.

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