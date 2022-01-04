Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає членів Альянсу не слухатися вимог російського президента Володимира Путіна щодо того, коли приймати до Альянсу, а кого – ні.
Расмуссен в інтерв’ю Politico заявив, що під час першої зустрічі з Путіним глава Кремля особисто йому зізнався, що хоче "розпустити" НАТО.
У разі вторгнення Захід, наголошує політик, має зробити усе можливе, щоб допомогти українцям боронити свою Батьківщину, в тому числі направити значну військову допомогу і запровадити економічні санкції, які завдадуть великої шкоди російській економіці.
Також Расмуссен вважає необхідним скасувати сертифікацію "Північного потоку-2".
Читайте такожНа тлі агресії РФ: глава дипломатії Євросоюзу відвідає Донбас"Українці – загартовані у боях люди, готові боротися за свободу, яку більша частина Європи вважає як щось само собою зрозуміле. І ми у вільному світі не повинні живити ілюзії, що вони боряться й за нашу свободу. Історія каже нам, що агресори, як правило, не залишаються у своїх районах", - відповів Расмуссен.
За його словами, Путін постійно ускладнює дипломатичний діалог з НАТО.
"Навіть коли у 2014-му Росія зруйнувала міжнародний порядок, заснований на правилах, ми все ще сподівалися на діалог. Діалог важливий, проте він повинен відбуватися на наших умовах, з визнанням того, що ми не ведемо перемовини на тлі погроз й ескалації. НАТО не може вести перемовини про дрібниці. І якщо ми відступимо зараз, цей сигнал буде гучно і ясно почутий як демократичними країнами, які покладаються на нас, так й автократами, які оплакують нашу свободу і бояться її", - висловився Расмуссен.
Втручання Росії у діяльність НАТО
Кремль, шантажуючи Захід відведеними до кордону з Україною військами, наполягає на "гарантіях безпеки" невступу України в НАТО, а також інших пострадянських країн.
Путін має намір погодити вимоги тільки зі США, цілком виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня у Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США.
2 січня президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напруженість на російсько-українському прикордонні.
Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки наважиться здійснити повномасштабний наступ.
Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення України не відбудеться.