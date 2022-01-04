Захід має зробити усе можливе, щоб допомогти українцям боронити свою Батьківщину, наголошує колишній генсек НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає членів Альянсу не слухатися вимог російського президента Володимира Путіна щодо того, коли приймати до Альянсу, а кого – ні.

Расмуссен в інтерв’ю Politico заявив, що під час першої зустрічі з Путіним глава Кремля особисто йому зізнався, що хоче "розпустити" НАТО.

У разі вторгнення Захід, наголошує політик, має зробити усе можливе, щоб допомогти українцям боронити свою Батьківщину, в тому числі направити значну військову допомогу і запровадити економічні санкції, які завдадуть великої шкоди російській економіці.

Також Расмуссен вважає необхідним скасувати сертифікацію "Північного потоку-2".

Читайте такожНа тлі агресії РФ: глава дипломатії Євросоюзу відвідає Донбас"Українці – загартовані у боях люди, готові боротися за свободу, яку більша частина Європи вважає як щось само собою зрозуміле. І ми у вільному світі не повинні живити ілюзії, що вони боряться й за нашу свободу. Історія каже нам, що агресори, як правило, не залишаються у своїх районах", - відповів Расмуссен.

За його словами, Путін постійно ускладнює дипломатичний діалог з НАТО.

"Навіть коли у 2014-му Росія зруйнувала міжнародний порядок, заснований на правилах, ми все ще сподівалися на діалог. Діалог важливий, проте він повинен відбуватися на наших умовах, з визнанням того, що ми не ведемо перемовини на тлі погроз й ескалації. НАТО не може вести перемовини про дрібниці. І якщо ми відступимо зараз, цей сигнал буде гучно і ясно почутий як демократичними країнами, які покладаються на нас, так й автократами, які оплакують нашу свободу і бояться її", - висловився Расмуссен.

Втручання Росії у діяльність НАТО

Кремль, шантажуючи Захід відведеними до кордону з Україною військами, наполягає на "гарантіях безпеки" невступу України в НАТО, а також інших пострадянських країн.

Путін має намір погодити вимоги тільки зі США, цілком виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня у Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США.

2 січня президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напруженість на російсько-українському прикордонні.

Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки наважиться здійснити повномасштабний наступ.

Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення України не відбудеться.

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