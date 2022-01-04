Альянс не може проводити політику відчинених дверей щодо розширення, у якій Путін виступав би "швейцаром", наголосив Андерс Фог Расмуссен.

Колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що НАТО має нарешті виконати свої обіцянки щодо прийняття України та Грузії до свого складу.

Про це він розповів Politico.

"Ми обіцяли Грузії та Україні місця за столом НАТО у 2008 році, і час нам розробити план дій з реалізації нашої обіцянки. Якщо необхідно, ми можемо це зробити з обмовкою, що стаття 5 НАТО поширюється тільки на території, підконтрольні Києву і Тбілісі", - відповів Фог Расмуссен.

Однак, наголосив він, Альянс не може проводити політику відчинених дверей щодо розширення, у якій Путін виступав би "швейцаром".

Читайте такожНа тлі агресії РФ: глава дипломатії Євросоюзу відвідає ДонбасДовідка УНІАН. Стаття 5 НАТО передбачає принцип колективної оборони. Він полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.

Вперше в історії НАТО запровадила Статтю 5 у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів Америки.

НАТО вдалася до заходів колективної оборони кілька разів, зокрема, у зв’язку з ситуацією в Сирії і російсько-українською кризою.

Альянс має постійні сили на бойовому чергуванні, які безперервно забезпечують колективну оборону держав-членів.

Втручання Росії у діяльність НАТО

Кремль, шантажуючи Захід відведеними до кордону з Україною військами, наполягає на "гарантіях безпеки" невступу України в НАТО, а також інших пострадянських країн.

Путін має намір погодити вимоги тільки зі США, цілком виключивши думку Києва. З цього приводу 10 січня у Женеві відбудуться переговори у форматі Міжвідомчої делегації Росії і США.

2 січня президент США Джо Байден і український глава Володимир Зеленський обговорили напруженість на російсько-українському прикордонні.

Американський лідер заявив про рішучу відповідь, якщо РФ таки наважиться здійснити повномасштабний наступ.

Крім того, Байден запевнив Київ, що без України обговорення України не відбудеться.

Вас також можуть зацікавити новини: