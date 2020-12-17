Колишній керівник Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції Олексій Кудрявцев повідомив, що до нього приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і вручили йому 3 повістки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кудрявцева, його самого правоохоронці не застали.

"На жаль, про свій візит вони не попереджали, тому зустрітися не вдалося. Тому "гості" залишили три повістки, так і не пояснивши, навіщо приїжджали", - написав він.

Читайте такожГолова Держархбудінспекції Кудрявцев підтвердив наявність вищої освітиКудрявцев додав, що раніше проти нього вже починали і закривали кримінальні провадження.

"Всі справи проти мене були закриті. Так було в 2017 році, так було і в 2019-му. Так буде і зараз. Адже це не справи про корупцію, якісь вимагання чи хабарі. Це справа про нібито підробку диплома, якої не було, що вже двічі підтвердила і сама прокурор, яка сьогодні приїжджала. Адже вона ж і закривала ці справи!",- написав екс-глава ДАБІ.

Він пов'язує сьогоднішній візит силовиків з планами повернутися до активної діяльності.

"Упевнений, що свою роботу правоохоронці різко "активізували" тому, що опоненти з будівельної мафії дізналися про мої наміри найближчим часом повернутися до активної боротьби за очищення будівельного ринку від шахраїв і аферистів", - заявив він.

"Водночас, щиро раджу правоохоронцям менше прислухатися до порад одіозного забудовника Юрія Горового. А якщо вже спілкуєтеся з ним, то поцікавтеся, чи не він стоїть за нелегальним будівельним бізнесом і тіньовою роботою ДАБІ? Чи не він контролює видачу дозвільних документів на будівництво, зокрема, і в місті Києві? Попереджаю: жодні дії моїх опонентів, навіть із залученням силових структур, мене не залякають. Хто і кого смикає за ниточки, давно відомо", - резюмував Кудрявцев.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН