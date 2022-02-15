Бізнесмен так вважає, бо Мосейчук має "стовідсоткову впізнаваність".

Бізнесмен Ігор Коломойський припустив, чи може в Україні з'явитися новий кандидат у президенти. Він висловив припущення, що це може бути Наталія Мосейчук.

Як він розповів в інтерв'ю "Українській правді", це хіба може бути хтось із журналістів, наприклад, ведуча "Права на владу" на 1+1 Наталія Мосейчук.

"Не вірю (що може з'явитися новий кандидат у президенти, - УНІАН.). Не бачу поки що. Я думаю, може, серед вас журналістів... Мосейчук може піти", - сказав Коломойський.

Бізнесмен при цьому зазначив, що ніколи з нею про це не говорив, просто вона має "стовідсоткову впізнаваність". Також він не знає, чи підтримував би її у разі її балотування. Але додав: "це був би хороший батл".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю "Українській правді" Ігор Коломойський розповів про свої стосунки з президентом України Володимиром Зеленським на сьогодні. Він заявив, що не спілкується з очільником держави, та назвав причини.

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