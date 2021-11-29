Також можна буде згенерувати довідку про застраховану особу та дохід пенсіонера.

Сьогодні, 29 листопада, на порталі "Дія" з'являться нові послуги, пов'язані з соціальною сферою.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Йдеться про призначення житлової субсидії та пенсії, перерахунок пенсії, а також можна буде згенерувати довідку про застраховану особу та дохід пенсіонера.

З 1 грудня буде доступна послуга зі зміни реєстрації.

За словами міністра, вдалося об'єднати всі реєстри територіальних громад, тому найближчим часом кожен зможе змінити місце реєстрації протягом доби навіть не виходячи з дому.

"Дія" і нові послуги:

Наприкінці вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що в рамках пілотного проекту Українці зможуть оформити онлайн на порталі "Дія" житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Автор: Олена Коваленко