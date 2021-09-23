У фракції кажуть, що ще подумають, чи запрошувати голову ВР.

Засідання фракції "Слуга народу" - це не весілля, щоб на нього запрошувати.

Про це заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, коментуючи вчорашні слова голови ВР Дмитра Разумкова в інтерв’ю одному з телеканалів з приводу того, що він не запрошений на нараду фракції за участі президента України, яка планується в Трускавці.

Корнієнко зазначив, що "засідання фракції у Трускавці - це не весілля. Ми не робимо спеціальні запрошення в стилі – сільське весілля, модерне, з квітками, без квіток". За його словами, всі учасники у відповідний термін будуть повідомлені.

При цьому додав, що передбачається запрошення представників Кабміну, силових структур, і якщо Разумков не буде зайнятий, а планується його участь у міжпарламентській делегації у Варшаві, то подумають, чи його запрошувати.

Читайте такожСБУ надала охорону Шефіру після замаху на нього – ЗМІГолова фракції "СН" Давид Арахамія підтвердив, що Разумкова не запрошували ще. На запитання журналістів, чи будуть запрошувати, відповів: "Треба питати у фракції".

Він повідомив, що мав сьогодні розмову з Разумковим, і скоріш за все той не підтримав би закон про олігархів, оскільки "ми не підтримали його правку". "Ви ж бачите, і без нього нормально", - зазначив Арахамія.

При цьому додав, що, за словами Разумкова, процедура при ухваленні закону була "жорстка". Він не виключає, що Разумков міг не підтримати таку процедуру. Арахамія зазначив, що в такому випадку це була б "фінальна крапка в навантаженності наших розбіжностей. Це б означало, що повернення немає. А зараз ще є".

Нарада "слуг" з Зеленським: що відомо

Народні депутати з фракції "Слуга народу" планують провести велику нараду з 1 по 3 жовтня в одній з областей на заході України. Не виключено, що місцем проведення заходу буде Трускавець.

Корнієнко розповів, що це буде "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними нашими колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він. На захід також буде запрошено, зокрема, і представників силових відомств, генерального прокурора, голову Служби безпеки України.

Автор: Надя Пришляк