Нардепи поділилися, чиїм коштом перебуватимуть на курорті та що обговорюватимуть.

Народні депутати з фракції "Слуга народу" розповіли про свої майбутні збори на заході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали у коментарі журналістам.

Так, заступник голови фракції Микола Тищенко зазначив, що поки що у якості місця проведення заходу розглядається саме Трускавець.

На запитання, за які кошти відбуватиметься поїздка, депутат розповів: "Ми частково усі їдемо, хто за свій кошт... Це робочий процес. І це партійні будуть кошти, які ми будемо відображати в нашому звіті НАЗК".

Своєю чергою, депутат від "СН" Данило Гетманцев говорить, що йдеться про проведення "великої сесії за участі урядовців, за участі парламентарів - з обговорення питань порядку денного країни, політичного порядку денного і планування нашої роботи на рік вперед".

За словами депутата від "СН" Олександра Качури, наразі ще не відомо, чи буде містом проведення заходу саме Трускавець, але це буде захід України.

Він зазначив, що на цій "стратегічній сесії", зокрема, йтиметься про "кадрові висновки".

Водночас перший заступник голови фракції "СН", голова партії "СН" Олександр Корнієнко розповів, що це буде "велике засідання фракції, велике засідання монобільшості із запрошеними нашими колегами".

"В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.

На запитання, чи запрошуватимуть на захід голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Корнієнко зазначив: "Не знаю по його медичним показникам... Якщо люди одужують, ми завжди раді бачити всіх членів нашої команди".

Читайте також"Слуга народу" розповів, чому для "школи депутата" обрав найдорожчий готель ТрускавцяТакож на уточнення, чому захід планується проводити саме в Трускавці, депутат зауважив: "У нас, на жаль, в Україні не так багато туристичних потужностей. Ми це неодноразово з'ясовували. І коли ми організовували минулий семінар, то виявилося, що фактично, окрім Трускавця, немає таких місць. Тому що тут іде мова про те, що треба дійсно компактно розселити велику кількість людей - близько 300. І в такому режимі - "сьогодні на сьогодні"... Великі готелі - у них бронювання дуже глибоке, тому, фактично, ми беремо всі наявні готелі в Трускавці, і там депутати будуть селитися за свої кошти".

За його словами, захід, до участі у якому запрошують і журналістів, розпочнеться 1 жовтня і триватиме до 3 жовтня.

Основними темами заходу, розповів він, будуть "стратегічні питання".

"Підбити підсумки, що ми встигли зробити за половину терміну Володимира Олександровича і майже половину нашого терміну, і намітити, що ми далі робимо, по яким ми реформам далі прискорюємося, по яким ще спілкуємося з людьми, на що ми робимо акцент", - навів приклади Корнієнко і зауважив, що на захід також буде запрошено, зокрема, і представників силових відомств, генерального прокурора, голову Служби безпеки України.

Він також додав, що на заході депутати, які не мають сертифіката про вакцинацію, повинні будуть робити ПЛР-тести.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у фракції "Слуга народу" підтвердили намір зібратися на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента України Володимира Зеленського.

Автор: Таня Поляковська