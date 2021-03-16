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Україна планує запросити Японію до участі у «Кримській платформі».

Як повідомляє прес-служба Міноборони, про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час першого в історії візиту глави оборонного відомства України до Японії.

«Перебуваючи у Токіо, Таран висловив переконання, що цей візит надасть нового імпульсу розвитку двостороннього українсько-японського оборонного співробітництва», - йдеться у повідомленні.

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Міністр нагадав, що у 2018 році Україна та Японія уклали Меморандум про співробітництво у сфері оборони.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Японією та розраховує, що взаємодія країн з НАТО, США та партнерами в ЄС і ООН може створити «суттєві умови для протидії багатьом сучасним викликам і загрозам».

Міністр подякував Японії за допомогу для військово-медичних закладів України, яка з 2016 року склала понад 3 млн доларів.

Крім того, Таран заявив, що Україна планує запросити Японію до участі у «Кримській платформі», метою якої є деокупація Криму.

«Кримська платформа»: що відомо

  • 23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
  • У грудні Зеленський зазначив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.
  • «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
  • 26 лютого Зеленський підписав указ «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Цим документом створено оргкомітет з підготовки установчого саміту «Кримської платформи».

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Автор: Антоніна Доломанжи