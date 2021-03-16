Про це глава оборонного відомства заявив під час першого в історії двосторонніх відносин візиту міністра оборони України до Японії.

Україна планує запросити Японію до участі у «Кримській платформі».

Як повідомляє прес-служба Міноборони, про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час першого в історії візиту глави оборонного відомства України до Японії.

«Перебуваючи у Токіо, Таран висловив переконання, що цей візит надасть нового імпульсу розвитку двостороннього українсько-японського оборонного співробітництва», - йдеться у повідомленні.

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Міністр нагадав, що у 2018 році Україна та Японія уклали Меморандум про співробітництво у сфері оборони.

Він також зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Японією та розраховує, що взаємодія країн з НАТО, США та партнерами в ЄС і ООН може створити «суттєві умови для протидії багатьом сучасним викликам і загрозам».

Міністр подякував Японії за допомогу для військово-медичних закладів України, яка з 2016 року склала понад 3 млн доларів.

Крім того, Таран заявив, що Україна планує запросити Японію до участі у «Кримській платформі», метою якої є деокупація Криму.

«Кримська платформа»: що відомо

23 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський зазначив, що створення «Кримської платформи» вже підтримали в Європі та Північній Америці.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

26 лютого Зеленський підписав указ «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». Цим документом створено оргкомітет з підготовки установчого саміту «Кримської платформи».

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Автор: Антоніна Доломанжи