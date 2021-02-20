Також голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук запевняє, що не має наміру виїжджати з України.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук заявив, що санкції проти нього і його дружини Оксани Марченко запроваджені незаконно, і він не має наміру залишати Україну.

Про це йдеться у коментарі Медведчука, оприлюдненому на сайті «ОПЗЖ».

"Зеленський перейшов останні моральні межі, вдаривши по найдорожчому ‒ по моїй коханій дружині Оксані Марченко. Радники Зеленського розраховували, що я злякаюсь? (...) Даремно. Не дочекаються! Боротьбу буде продовжено", – заявив Медведчук.

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Санкції РНБО проти себе, дружини та соратника Тараса Козака політик назвав «незаконними», а дії влади – «торжеством свавілля та анархії».

При цьому він додав, що не боїться і не має наміру виїжджати з України.

Кум Путіна також заперечив свою причетність до злочинних схем і заявив, що він – «законослухняний громадянин».

Голова політради «ОПЗЖ» вважає, що «влада за всяку ціну прагне розправитися» з ним, з партією, підконтрольними йому телеканалами, оскільки він виступає проти «цієї збанкрутілої влади».

Санкції проти Медведчука і Ко: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти депутата від "ОПЗЖ" Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва