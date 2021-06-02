Це сталося після всіх слухань про імпічмент Дональда Трампа.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер став лобістом російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомила радник міністра енергетики Лана Зеркаль на своїй сторінці в Facebook.

За її інформацією, це сталося після всіх слухань про імпічмент Дональда Трампа.

"Проти нас, на підтримку будівництва газової труби працюють дуже сильні лобісти. Наприклад, всім відомий Курт Волкер. Він працює на компанію, яка представляє інтереси "Північного потоку-2", – зазначила вона.

Читайте такожЗеленський обговоривши з прем'єром Словаччини наслідки запуску "Північного потоку-2"Лана Зеркаль вважає, що потрібно задатися питанням, що Волкер робив в Україні: "Чи не приїжджав він умовляти нас відмовитися від "Північного потоку-2", від боротьби з ним?".

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Автор: Катерина Шварц