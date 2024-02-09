Відповідне рішення прийнято урядом на сьогоднішньому засіданні.

Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна. Про це повідомляється в урядовому Telegram-каналі.

"На своєму засіданні 9 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження: про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича", - мовиться у повідомленні.

Порхун - з березня 2014 року - учасник військових операцій у південних та східних областях України. З 23 квітня 2014 року по 6 січня 2016 року брав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

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Командував підрозділом у бойових зіткненнях під час звільнення населених пунктів Степанівка, Красний Луч, Алчевськ, Сніжне, Чорнухіне, Тельманове, Старобешиве, Торез, Ясинувата, Єнакієве, Краматорськ, Красноармійськ, Шахтарськ, Слов'янськ, Ізварине, Лисичанськ, гори Карачун. У січні 2015 року батальйон під командуванням Порхуна був задіяний у бойових операціях із деблокування підрозділів Збройних сил у Донецькому аеропорту.

Із серпня 2014 року по червень 2017-го командував 13 ОАеМБ 95 ОАеМБр. У грудні 2017 року звільнився з військової служби з правом носіння військової форми. Майор у відставці. З 23 квітня 2020-го - перший заступник Міністра у справах ветеранів України.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" отримав у березні 2015 р. за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Відставка міністра у справах ветеранів: що відомо

5 лютого до Верховної Ради надійшла заява міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної про відставку. Голова Ради Руслан Стефанчук сказав, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Увечері президент Володимир Зеленський пояснив відставку Лапутіної тим, що небхідно посилити державну політику щодо героїв та ветеранів, а також зробити кроки перезавантаження.

Вже 7 лютого Верховна Рада підтримала відставку Юлії Лапутіної. "За" проголосували 302 депутати, "проти" - жодного. Крім того, профільний комітет з питань соцполітики зазначив незадовільну роботу міністерства.

Як відомо, Лапутіна очолювала Міністерство у справах ветеранів три роки - від грудня 2020-го. Торік громадська рада при Мінветеранів публічно звернулася до Лапутіної із закликом піти з посади.

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