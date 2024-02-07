Рішення підтримали більш ніж 300 народних депутатів.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів. За дане рішення проголосувало 302 народних депутата України.

Народний депутат України Ярослав Железняк зазначає, що профільний Комітет з питань соціальної політики сказав про незадовільну роботу міністерства.

"Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. Сама, вже екс-міністр, навіть не прийшла на звіт", – повідомив нардеп.

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Слід зазначити, що 56-річна Юлія Лапутіна є генерал-майором Служби безпеки України. 18 грудня 2020 року була призначена на посаду Міністра у справах ветеранів України.

Відставка Лапутіної

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної про відставку.

В цей же день президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Лапутіної. У вечірньому зверненні 5 лютого він зазначив, що з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем говорив про посилення політики героїв – політики ветеранів. При цьому Зеленський додав, що необхідні кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері та додадуть упевненості нашим людям, кроки перезавантаження. Це питання виключно менеджменту.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері.

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