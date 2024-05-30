У Києві все частіше скаржаться на те, що Вашингтон обмежує їхню здатність відповідати на напади Росії.

Між Києвом і його західними партнерами, в тому числі Сполученими Штатами, починаються гострі суперечки щодо майбутнього захисту України від вторгнення Росії. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що українські лідери все частіше скаржаться на те, що Вашингтон обмежує їхню здатність відповідати на напади Росії, оскільки політики США змушують їх робити більше для боротьби з корупцією навіть на тлі загострення війни. Тим часом європейські та американські офіційні особи сперечаються щодо стратегії перелому на полі бою.

"Було розчарування практично з моменту початку вторгнення Росії в лютому 2022 року, але політики у Вашингтоні, Києві та в Європі заявили, що останніми тижнями напруженість зросла, оскільки Росія перехопила ініціативу на лінії фронту та почала відвойовувати території, звільнені раніше", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори вважають, що найгостріша розбіжність на полі бою на даний момент полягає в тому, чи може Україна використовувати надану зброю для ударів по цілях на російській території. Так, адміністрація президента США Джо Байдена суворо заборонила Україні використовувати для цього американську зброю, оскільки вона побоюється, що це може перерости у прямий конфлікт між Вашингтоном і Москвою.

"Розбіжності щодо ударів по Росії є лише одним із прикладів ширшого розриву зв’язків між Україною та її найважливішими військовими покровителями щодо того, як впоратися з жорстокою війною, оскільки позиції України на полі бою продовжують слабшати. Росія не демонструє жодних ознак послаблення своїх спроб окупувати та анексувати чотири південно-східні регіони України та, якщо це можливо, просунутися далі", - зазначає видання.

Автори прогнозують, що найближчі місяці принесуть "більше спалахів" у відносинах між Києвом і Заходом.

"На виборах у ЄС у червні, ймовірно, переможуть ультраправі сили, які скептично ставляться до шляху України до вступу до Європейського Союзу. Навряд чи липневий саміт НАТО у Вашингтоні запропонує Україні чіткий шлях до членства в Альянсі, якого прагне Київ", - резюмують автори.

Підтримка Заходу Україні - останні новини

Данія дозволить Києву бити своїми F-16 по цілям в Росії. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. За її словами, українці можуть використовувати данське озброєння за межами своєї території.

Як сказала Фредеріксен, це відповідає міжнародному праву.

Вас також можуть зацікавити новини: