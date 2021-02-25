На розгляді буде три законопроекти, які стосуються закону про функціонування української мови як державної.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розгляне три законопроекти, які стосуються функціонування української мови як державної.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відбудеться 3 березня о 15:00 у режимі відеоконференції.

Законопроектами, включеними до порядку денного, передбачено внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Відповідно до регламенту, після рішення комітету законопроекти можуть бути внесені на розгляд в сесійну залу парламенту України.

Законопроект Бужанського

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до статті 57 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 4638), одним з авторів якого є народний депутат України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу"). Цей законопроект передбачає вилучення із нині чинного закону положень щодо порядку накладення штрафів (у вигляді грошових стягнень) із суб’єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Законопроект Княжицького

Також розглядатиметься законопроект "Про внесення змін до статті 57 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 4638-1), автор - народний депутат України Микола Княжицький ("Європейська солідарність). Ним передбачено уточнити питання щодо назви протоколу, який складає уповноважений із захисту державної мови, та строку оскарження впроваджених на підставі цього протоколу заходів.

Законопроект Корнієнка та інших "слуг народу"

Третій законопроект, який розглянуть - "Про внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо набрання чинності статті 57 цього закону" (№ 4638-2), серед авторів якого ряд депутатів із фракції "Слуга народу", зокрема перший заступник голови цієї фракції Олександр Корнієнко. Законопроектом пропонується відтермінувати до липня 2022 року застосування штрафів за порушення "мовного" закону.

Мовний закон в Україні: що було раніше

В Україні з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою. Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

11 лютого уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив категорично проти ініціатив окремих народних депутатів, які шляхом внесення змін до "мовного" закону намагаються позбавити державу інструментів покарання за порушення цього закону.

Він нагадав, що відповідно до статті 57 закону, яка вже набула чинності, штраф може бути накладений уповноваженим лише в тому разі, якщо на вимогу усунути порушення отримана відмова, і таке порушення фіксується повторно протягом року.

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Автор: Надя Пришляк