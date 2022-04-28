Українці впевнені, що зміна назви фракції ніяк не вплине на її діяльність.

Соцмережі вибухнули мемами після того, як фракція "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді оголосила про ребрендинг: члени цієї фракції створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир".

Члени цієї фракції створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя і мир".

Ще 20 березня Рада національної безпеки і оборони зупинила будь-яку діяльність ОПЗЖ через її зв'язки з Росією. Крім цього, після повномасштабного вторгнення РФ ряд депутатів від ОПЗЖ покинули країну.

Українці в соцмережах впевнені, що зміна назви фракції ніяк не вплине на її діяльність. Також вони вважають, що члени партії повинні відповісти перед законом за свою антиукраїнську діяльність.

Які чудеса робить бажання залишитися при владі! Нардепи від фракції "Опозиційна платформа - за життя", чию діяльність призупинила РНБО, створили свою депутатську групу - "Платформа за життя і мир".

З минулого назви прибрали одне слово, і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир.

Ніхто нічого не забув. Сховатися за красивими назвами про "життя і світ" не вийде. Відповість за свої дії кожен. Або разом за російським кораблем.

Партія Медведчука-Бойка "Опозиційна платформа за життя " намагається зібратися з уламків, щоб продовжити свою антиукраїнську політику. Під керівництвом Бойка об'єдналися 23 нардепи в групу "Платформа за життя і мир". Щури, зате рідні щури, так?

Як відомо, до складу ОПЗЖ входив кум Путіна Віктор Медведчук. Наразі він перебуває під вартою за підозрою у державній зраді.

27 лютого Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Президент України Володимир Зеленський пропонував Росії обміняти полонених українців на Медведчука.