Раніше голова української делегації в ТКГ заявляв, що радники лідерів чотирьох країн "нормандського формату" домовляються про зустріч на найвищому рівні, яка приблизно може відбутися у квітні.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що наразі назвати дату зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції і Німеччини) проблематично.

Читайте такожПрем'єр Шмигаль несподівано зустрівся з Папою Римським (фото, відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, за словами Кравчука, він більше не може говорити, що зустріч лідерів може відбутися у квітні.

"Факти стають більш очевидними. Головне - дії стають більш відкритими. Тому, сказати, що буде у квітні зустріч... я не знаю, поки не буде узгоджене це питання загалом і інші питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться між собою про спільні кроки або про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною і Україною, - а поки що Росія мовчить, будемо говорити так, як воно є, - то говорити про зустріч на найвищому рівні немає можливості", - сказав Кравчук.

За його словами, тим більше не можна говорити про дату зустрічі.

"Ми можемо говорити, що вона буде, або сподіваємося, що вона буде, і я теж так думаю, але коли, - це вже проблематично", - наголосив Кравчук.

Що цьому передувало

12 березня голова української делегації в ТКГ заявив, що радники лідерів чотирьох країн "нормандського формату" домовляються про зустріч на найвищому рівні, яка приблизно може відбутися у квітні.

У той день прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що у графіку президента на квітень поки немає зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

18 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом стане зрозуміло, коли може відбутись зустріч лідерів країн "нормандського формату".

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Автор: Віталій Саєнко