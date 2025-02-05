Артист у сесійній залі зізнався, що його життя в Одесі насправді вдалося.

Відомий одеський комік Олег Філімонов, найбільш впізнаваний як ведучий телепередачі "Джентльмен-шоу", достроково склав повноваження депутата Одеської міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, його рішення про складання мандата своїм голосуванням підтримала більшість депутатів.

Після голосування всі присутні у залі встали та вітали бурхливими оплесками Філімонова, який був найстаршим за віком депутатом. Своєю чергою народний артист України, колишній учасник команди КВК "Одеські джентльмени", звернувся до людей з промовою.

"Усе моє життя, починаючи з 16 років, присвячене цьому місту. Воно проходило тут, в Одесі, Тут я вчився, тут одружився вперше, потім вдруге – вдруге вдало... Тут захистив кандидатську, писав докторську і залишив свою посаду в університеті й пішов на телебачення, де працював майже 20 років. Отримав майже усі телевізійні нагороди, які існували… Став Народним артистом України. Можу сказати, що життя вдалося", - зізнався він.

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Також під час виступу 72-річний гуморист нагадав, що його творча діяльність триває. У кулуарах депутати кажуть, що саме творча діяльність та "втома" нібито стали причиною того, що Філімонов залишив депутатське крісло.

Що відомо про Олега Філімонова

Нагадаємо, Олег Філімонов - актор театру та кіно, сценарист, філолог, телеведучий, пародист, шоумен, комік та музикант родом з Миколаєва. Був учасником команди КВК "Одеські джентльмени", ведучим телепередач "Джентльмен-шоу", "Камера сміху" та інших. У 2014 році був одним з перших українських діячів культури, що публічно висловилися проти агресії РФ - анексії Криму, вторгнення на Донбасі.

У 2020 році актор балотувався в мери Одеси від партії "Слуга народу", але його випередили, зокрема, Геннадій Труханов та Микола Скорик від партії ОПЗЖ. Тоді Філімонова обрали до Одеської міськради від цієї ж партії – у списку він був номером один.

В інтерв’ю УНІАН Філімонов спростував, що був технічним кандидатом в мери Одеси, та ділився своїм баченням щодо змін у місті.

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