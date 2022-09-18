Там він заявив, що протистоятиме продовженню антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з проросійською промовою. Зокрема, заявив про розвал Євросоюзу до 2030 року, і що більшою частиною населення Франції стануть "мігранти-мусульмани". Це сталось на закритій зустрічі політика з його прихильниками у селищі Кетче.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Орбан також сказав, що протистоятиме подальшому продовженню санкцій ЄС проти РФ. За словами політика, він самотній у своїй думці щодо антиросійських обмежень, але висловив сподівання на зміну влади в Італії.

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Орбан переконаний, що Євросоюз "стріляє собі в ногу", запроваджуючи санкції проти РФ. Зокрема, він вважає, що через це взимку в Європі "зупиниться до 40% промисловості".

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що "у Європі немає лідера, який визнає інтереси континенту та діє відповідно, і може переконати в цьому інших". На його думку, раніше таким лідером була Ангела Меркель.

Орбан також висловився щодо війни Росії проти України. Він заявив, що "війна була локальною, але втрутився Захід". Він прогнозує продовження бойових дій до 2030 року, в результаті чого Україна нібито "втратить третину або половину своїх територій".

Нагадаємо, дещо раніше Орбан заявив, що санкції проти РФ "вб'ють" економіку Євросоюзу.

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