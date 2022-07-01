На його думку, хоча бойові дії в Україні далеко від кордону, ситуація може змінитися.

Угорщина радикально прискорить програму розвитку обороноздатності країни. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що необхідно провести швидку роботу з розвитку військового потенціалу країни, оскільки ситуація в Україні дуже серйозна.

Про це повідомляє ma.hu.

За його словами, НАТО ще не розібралися з ситуацією, що робити, "якщо український фронт впаде". Прем'єр зазначив, що є всі шанси, що фронт буде ближче до Угорщини.

Орбан також підтвердив політичну позицію, що Угорщина залишається осторонь цієї війни, і повторив, що зацікавлений у якнайшвидшому її припиненні. Він пояснив, що країна не може принести в жертву свою економіку навіть у зв'язку з подіями у світі. В Угорщині вже почали вводити обмеження цін на окремі продукти, однак, для стримування "військової інфляції" потрібен мир.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина проти того, щоб ЄС продовжив вводити санкції проти Росії. Там вважають, що необхідні мирні переговори.

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