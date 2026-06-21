'Це робив Орбан, і це погана історія': Зеленський про загострення з Польщею

Під час першої зустрічі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію.

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити українського президента ордена Білого Орла через внутрішньополітичну боротьбу. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ТСН.

"Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався. У них у 2027 році вибори. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок "підняття настроїв ненависті до українців".

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"Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано", – сказав президент.

Він підкреслив, що "на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між країнами та народами".

Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з Навроцьким у Польщі той подарував йому книгу про Волинську трагедію: "Я приїхав до нього, і його подарунок мені при стисканні руки – книжка про Волинську трагедію. Я не казав цього. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить кроки, які я вважаю неправильними".

Він додав, що у Навроцького "не монархія, а демократія", і порадив полякам будувати відносини з Україною, яка зараз захищає Європу, включаючи Польщу. Також президент додав, що українські бійці самостійно обрали назву для свого підрозділу та обрали називатися на честь Героїв УПА.

Орден Білого Орла Володимира Зеленського - що відомо

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла після того, як Зеленський надав одному з підрозділів ім'я "Героїв УПА". Навроцький заявив, що у польсько-українських відносинах є "межі, які не можна переходити", і що для "більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається насамперед формуванням, відповідальним за злочини проти польських громадян під час Другої світової війни".

Президент України повернув орден Навроцькому, відправивши його "Новою поштою". Услід за ним про рішення повернути ордени Білого Орла заявили колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Додамо, що Зеленський отримав найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року від Анджея Дуди - за внесок у розвиток польсько-українських відносин та співробітництво у сфері безпеки.

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