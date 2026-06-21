Між Україною та Польщею розгорілася 'війна честі', - Euronews

Українські чиновники та колишні президенти почали масово відмовлятися від польських державних нагород.

Відносини між Україною та Польщею опинилися в центрі нового дипломатичного скандалу після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – Ордена Білого Орла. У відповідь українські чиновники та колишні президенти почали відмовлятися від польських відзнак, пише Euronews.

Президент України повідомив, що повернув нагороду до Польщі. У соцмережах він опублікував фото ордена, підготовленого до відправлення.

"Ми вважали, що Орден Білого Орла, вручений у 2023 році, призначений для українського народу та нашої армії", – заявив Зеленський.

Відео дня

Водночас він наголосив, що Україна залишається вдячною польському суспільству за підтримку від початку повномасштабної війни.

Українські також посадовці відмовляються від польських відзнак. Першим про повернення нагороди оголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вирішив відмовитися від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Республікою Польща".

Його приклад наслідували керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар, які повертають свої Офіцерські хрести цього ж ордена.

До них також приєдналися другий, третій та п’ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Порошенко наголосив, що його рішення є реакцією на дії польського президента, але не спрямоване проти польського народу.

"Я дію на знак солідарності із Зеленським та українською армією", – заявив Ющенко, назвавши рішення Навроцького "безвідповідальним".

Що стало причиною конфлікту

Напруження між країнами загострилося після указу Зеленського від 27 травня про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "Героїв УПА".

У документі зазначалося, що рішення ухвалене "з метою відновлення історичних традицій національної армії та з огляду на зразкове виконання покладених на підрозділ завдань із захисту територіальної цілісності та незалежності України".

Саме вшанування УПА викликало різку реакцію у Польщі через історичні суперечки щодо подій на Волині під час Другої світової війни.

Позиція польського президента

Кароль Навроцький заявив, що дізнався про рішення Києва "з великим сумом".

"Це не той спосіб, як ви будуєте стосунки між народами", – сказав польський президент.

Він також наголосив, що героїзація УПА створює додаткові можливості для російської пропаганди та дезінформації. Попри це Навроцький підкреслив, що його рішення не спрямоване проти українців і не означає відмову Польщі від підтримки України.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що конфлікт між Варшавою та Києвом вигідний лише Росії. Подібну позицію висловив і прем’єр-міністр Дональд Туск, який закликав обидві країни не дозволити історичним суперечкам зруйнувати партнерство.

"Не можна дозволити історії зруйнувати наше майбутнє", – наголосив Туск.

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав рішення польського президента стратегічною помилкою.

"Я хочу подякувати кожному поляку, який чітко висловив свою позицію проти ескалації напруженості з Україною... Нас пов’язує складна історія, спільне майбутнє та загроза з боку нашого одвічного ворога – Москви", – написав він.

У Росії вже відреагували

На тлі дипломатичного конфлікту схвально про рішення польського президента висловилися російські посадовці.Зокрема заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив: "Президент Польщі нарешті позбавив Зеленського Ордена Білого Орла".

Україна і Польща - останні новини

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат польського парламенту Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак солідарності з Україну у суперечці орденів.

У своєму дописі він назвав "безглуздим" рішення Кароля Навроцького. Ексдепутат назвав Навроцького "не президентом, а непорозумінням", а його дії – "кошмаром".

Вас також можуть зацікавити новини: