Президент Польщі позбавив Зеленського ордену Білого Орла

В свою чергу Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Про це Навроцький повідомив у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X.

Він заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переходити, і у результаті відкликав нагороду.

"Для переважної більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається насамперед формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти польських громадян під час Другої світової війни. Щонайменше 100 тисяч польських громадян було вбито УПА. Тому присвоєння одному з українських військових підрозділів назви, яка відсилає до злочинців з УПА, має значення, яке виходить далеко за межі внутрішніх справ України", - сказав Навроцький.

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При цьому він наголосив, що позбавлення Зеленського ордена Білого орла не спрямоване проти українського народу та не змінює політику Польщі, яка підтримує Україну у її війні з Росією.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на рішення Навроцького позбавити Зеленського ордену Білого орла.

"Рішення позбавити президента України ордену Білого орла - це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави", - написав він.

Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

"На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі", - заявив дипломат.

Скандал навколо УПА

Важливо, що Зеленський отримав найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року від Анджея Дуди - за внесок у розвиток польсько-українських відносин та співробітництво у сфері безпеки.

Конфлікт почався після того, як Зеленський надав одному з підрозділів ім'я "Героїв УПА". У Польщі це викликало різку реакцію через пам'ять про Волинську трагедію.

8 червня капітула ордену обговорювала пропозицію позбавити Зеленського Ордену Білого Орла, яка виникла після присвоєння підрозділу Сил спеціальних операцій України імені "Героїв УПА". Свою думку повідомила президенту Польщі. Якою вона тоді була - не повідомлялося.

Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявляв, що Україна може ще скасувати рішення про присвоєння підрозділу ССО назви "Героїв УПА", в іншому випадку "будуть прийняті подальші рішення".

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