Зеленський повернув Навроцькому орден: президент показав накладну з пошти (фото)

Президент зазначив, що Україна не буде сперечатися. Однак наголосив, що цим особливим символом все ще нагороджены Катерина Друга, Муссоліні та Шредер.

Президент України відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, продемонструвавши фото з "Нової пошти", де формується посилка для відправлення ордена.

"Президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ довіри Речі Посполитої. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", - написав Зеленський.

Він наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі з Росією. Зазначив, що орден був адресований українському народові і армії

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Також президент додав, що Україна готова до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею. Він висловив сподівання, що "майбутнє підтвердить шану до українців".

Рішення Навроцького позбавити президента України ордену

Як повідомляв УНІАН, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький написав у соцмережі Х, що позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла. Він заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переходити.

Зазначив, що для переважної більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається насамперед формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти польських громадян під час Другої світової війни. Він зазначив, що нібито, щонайменше 100 тисяч польських громадян було вбито УПА. Навроцький вважає, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви, яка відсилає до УПА, має значення, яке виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

Додамо, що Зеленський отримав найвищу нагороду Польщі у квітні 2023 року від попереднього президента Польщі Анджея Дуди - за внесок у розвиток польсько-українських відносин та співробітництво у сфері безпеки.

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