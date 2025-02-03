Келлог: Зеленський дав зрозуміти, що пом'якшить позицію щодо територій, Путіну теж доведеться

Спецпредставник Трампа також анонсував "дискусії" з обома сторонами щодо цього найближчим часом.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві країни повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

"Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територій. І (правителю Росії Володимиру - УНІАН) Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції. Згодом і, ймовірно, найближчим часом ми проведемо дискусії з усіма. І це добре для обох сторін", - сказав Келлог у телевізійному інтерв'ю Fox News, цитує європейське бюро "Радіо Свобода".

Келлог також сказав, що Вашингтон хоче, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця цього року, особливо якщо буде досягнуто перемир’я.

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Помічник Зеленського Дмитро Литвин 2 лютого заявив, що українська сторона ще "не бачила повного інтерв'ю Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію".

Мирні переговори - що пропонує Трамп

Раніше Дональд Трамп заявив, що проводить "дуже серйозне" обговорення з Росією про завершення війни в Україні.

Коментуючи цю заяву, президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну буде "дуже небезпечним". Він також висловив переконання, що на переговорах про закінчення війни в Україні мають бути присутніми не лише США, українці та росіяни, а й представники Європейського Союзу.

Також посланник США в Україні Кіт Келлог раніше заявив, що відкладені президентські та парламентські вибори в Україні мають бути проведені до кінця року. Однак радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав цей план провальним.

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