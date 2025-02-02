За його словами, присутність ЄС за столом переговорів була б "справедливою та ефективною".

На переговорах про закінчення війни в Україні мають бути присутніми не тільки США, українці та росіяни, але й представники Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

За словами Зеленського, у першій телефонній розмові з Трампом під час президентської кампанії вони домовилися, що якщо Трамп переможе, то вони зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для закінчення війни. Але запланований візит посланника Трампа з питань України Кіта Келлога було відкладено "з юридичних причин".

"Я вважаю, що, перш за все, ми (повинні) провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть усі в Європі", - сказав Зеленський.

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Після розмови з Трампом, за словами президента, необхідно "перейти до якогось формату розмови з росіянами":

"І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути там. Я думаю, це було б справедливо, ефективно. Але чим це обернеться? Я не знаю".

Зеленський також застеріг від того, щоб дозволити Путіну взяти "контроль" над війною.

Переговори про закінчення війни в Україні

Як раніше писали ЗМІ, у Європі зростають побоювання того, що США розроблять угоду про закінчення війни в Україні, яка буде невигідною для Києва та в якій країни ЄС використовуватимуться лише для повоєнного фінансування і як гарант.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США і Росією про війну буде "дуже небезпечним".

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