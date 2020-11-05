Експерт вважає, що наразі сподіватися на виведення росіянами свого контингенту з ОРДЛО наївно.

Українська сторона на перемовинах щодо Донбасу має змусити Росію визнати, що вона є стороною конфлікту.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Кочевенко в ефірі телеканалу «Україна 24». Він вважає, що наразі сподіватися на виведення росіянами свого контингенту з ОРДЛО наївно.

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«Принаймні Україна озвучила якийсь чіткий план, за яких умов ми готові на проведення виборів і легітимацію того, що умовно можна назвати владою в ОРДЛО. Але звичайно, ця заява – це скоріше заява про наміри, точніше заява «на поторгуватися». Тому що очікувати, що росіяни виведуть свої війська з ОРДЛО, а місцеві незаконні формування саморозпустяться – це було б трохи наївно», - зазначив експерт.

За його словами, важливо в таких ініціативах називати Росію стороною конфлікту.

«Важливо, що не було названо – що мова йде не про найманців і незаконні збройні формування, мова йде про російські окупаційні війська і що саме Росія є стороною конфлікту, стороною війни. І з нею, а не з місцевими сепаратистами, ми ведемо ці перемовини, тому що ТКГ – це тристороння контактна група, а не двостороння. На цьому ми маємо постійно наголошувати. Ми маємо змусити Росію вийти на визнання факту, що вони є стороною конфлікту», - заявив Кочевенко.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію ОРДЛО, щоб створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

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Автор: Андрій Василюк