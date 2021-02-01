Голова Верховної Ради зазначає, що на ролик не було витрачено бюджетних коштів.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков опублікував відеоролик, присвячений відкриттю 5-ї сесії парламенту поточного скликання.

Читайте такожСтепанов виступить у РадіВідео опубліковано на сторінці Разумкова в Facebook.

У ролику зображено, як він приїжджає до будівлі парламенту та працює у своєму кабінеті. Пізніше Разумков заходить до сесійної зали та каже "Починаємо працювати".

У коментарях деякі користувачі Facebook поцікавилися, чи можна це відео розглядати, як початок президентської кампанії. Інші ж нагадали, що поточний склад Ради почав свою роботу понад рік тому.

Відповідаючи на питання журналістів щодо оприлюдненого нині у соцмережах відеоролика та його вартості, спікер розповів:

"Він присвячений відкриттю 5-ї сесії. Жодної копійки бюджетних коштів не було використано. На щастя, у мене достатньо фахова команда, яка інколи працює і цілодобово. І ви побачили результат її роботи".

Разумков додав, що "витрачати з бюджету на це кошти точно не варто". На уточнення, чи цей ролик йому подарували, голова ВР відповів: "Ні, це не подарували. Це наша робота".

Відповідаючи на питання щодо того, що в ролику від спікера звучать слова "Починаємо працювати" і чи можна цю фразу розглядати як створення Разумковим нової власної незалежної політичної сили, він сказав:

"Давайте не займатися конспірологією. Сьогодні у нас починає свою роботу 5-та сесія Верховної Ради IX скликання. І я сподіваюся, що я вже на це питання відповів".

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Автор: Тетяна Поляковська