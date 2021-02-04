Рішення РНБО і Указ Президента, який ввів його в дію, виявилися одним з найрезонансніших кроків Зеленського.

Сьогодні, 4 лютого о 21.45 на телеглядачів «1+1» чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу». У прямому ефірі ведуча програми Наталія Мосейчук та гості студії обговорять Рішення РНБО та Указ Президента про заборону мовлення трьох телеканалів з так званого «пулу Медведчука» – «112 Україна», NewsOne, Zik.

Рішення РНБО та Указ Президента, який ввів його в дію, виявились одним з найрезонансніших кроків Зеленського. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з політиками та експертами проведе дискусію про причини такого рішення та спробує з’ясувати чи це – боротьба з ворогом у гібридній війні чи наступ на свободу слова. Чи можуть санкції незабаром бути скасовані у судах? Про «інформаційну бомбу» говоритимуть цього четверга у програмі «Право на владу» з Наталією Мосейчук.

До студії запрошені політики, експерти та журналісти: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький, співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко, голова партії «Голос» Кіра Рудик, головний редактор інтернет-порталу «РБК-Україна» Сергій Щербина, голова комітету ВР зі свободи слова, народний депутат, «Опозиційна платформа - За життя» Нестор Шуфрич, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, журналіст Дмитро Гордон, телеведучий Дмитро Співак, співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко. На включенні до дискусії доєднається Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, журналіст Остап Дроздов.

Дивіться новий випуск «Право на владу» вже сьогодні о 21.45.

Свої питання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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Автор: УНІАН