Колишній президент України Леонід Кучма припустив, що президент Росії Володимир Путінин може бути одержимий Україною через психічний розлад.
"Люди кажуть, що його (Путіна) одержимість Україною - це свого роду манія або психічний розлад. Можливо, це правда", - сказав Кучма в інтерв'ю The Guardian.
Також Кучма описав Путіна як оперативника КДБ. "Це його професія, з усіма витікаючими з неї наслідками", - зазначив він.
Він також розповів, що 24 лютого 2022 року під час нападу Росії він з дружиною Людмилою перебували в центрі Києва. "Я був упевнений, що Путін здатний на вторгнення, але не був упевнений, чи зважиться він на нього", - сказав він.
За його словами, метою Путіна було не тільки захопити територію, а й знищити саму "концепцію" України, як "конкурентної альтернативи Росії".
"Доказом цього є жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього", - припустив він.
Кучма про війну в Україні
Також Кучма вважає, що Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною, оскільки "не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, що хотів".
Крім того, Кучма висловив думку, що США "втратять обличчя перед усім світом", якщо відмовляться від допомоги Україні.