Він зазначив, що Путін - колишній оперативник КДБ "з усіма витікаючими наслідками".

Колишній президент України Леонід Кучма припустив, що президент Росії Володимир Путінин може бути одержимий Україною через психічний розлад.

"Люди кажуть, що його (Путіна) одержимість Україною - це свого роду манія або психічний розлад. Можливо, це правда", - сказав Кучма в інтерв'ю The Guardian.

Також Кучма описав Путіна як оперативника КДБ. "Це його професія, з усіма витікаючими з неї наслідками", - зазначив він.

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Він також розповів, що 24 лютого 2022 року під час нападу Росії він з дружиною Людмилою перебували в центрі Києва. "Я був упевнений, що Путін здатний на вторгнення, але не був упевнений, чи зважиться він на нього", - сказав він.

За його словами, метою Путіна було не тільки захопити територію, а й знищити саму "концепцію" України, як "конкурентної альтернативи Росії".

"Доказом цього є жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього", - припустив він.

Кучма про війну в Україні

Також Кучма вважає, що Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною, оскільки "не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, що хотів".

Крім того, Кучма висловив думку, що США "втратять обличчя перед усім світом", якщо відмовляться від допомоги Україні.

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