Кучма визнав, що ніколи не був антиросійською людиною і політиком. Він сказав, що намагався встановити дружні і рівноправні відносини з РФ.

Російський президент Володимир Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною.

Таке переконання в інтерв'ю The Guardian висловив другий український президент Леонід Кучма. Він зазначив, що нереалістично вважати, що Путін погодиться на мирні переговори через часткову окупацію українських областей.

"Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії", - пояснив екс-президент.

Крім того, Кучма висловив думку, що США "втратять обличчя перед усім світом", якщо відмовляться від допомоги Україні. Він вважає, що офіційний Київ повинен розраховувати на те, що Конгрес прийме новий пакет військової допомоги.

"Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом. Я вірю в перемогу. Я не можу існувати по-іншому", - сказав екс-президент.

Він сказав, що Захід завжди дивився на Україну тільки через призму Росії.

"Москва використовувала свої розміри і природні ресурси, щоб гіпнотизувати і блефувати. Я ніколи не був антиросійською людиною і політиком, а намагався встановити дружні і рівноправні відносини. Це виявилося неможливим, тому що Росія при Путіні хотіла "інтеграції", а не співпраці", - пояснив він.

Ймовірні переговори України і РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що переговори між Україною та Росією можливі тільки після виведення російської військ з території країни. При цьому Шольц зазначив, що говорив з Путіним у минулому і планує вести діалог в майбутньому. "Проте, переговори вимагають від Росії рішучого кроку. Таким кроком має стати виведення військ", - підкреслив він.

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