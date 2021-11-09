Колишній спікер повторив слово, яке президент раніше казав своєму опоненту на виборах.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав коротку пораду президенту Володимиру Зеленському, повторивши його вислів на адресу колишнього глави держави Петра Порошенка.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Думай-те", - сказав Разумков. Нагадаємо, раніше Зеленський кликав Порошенка на дебати з аналогічним "закликом".

Ведучі також запитали Разумкова, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо його позбавлять мандату нардепа. На це колишній спікер сказав: "Я ще тут повоюю".

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. "За" відповідне рішення проголосували 284 народних депутати. Він залишився працювати в парламенті як депутат.

Новим головою Ради обрали колишнього першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

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Автор: Юрій Годован