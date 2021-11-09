Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав коротку пораду президенту Володимиру Зеленському, повторивши його вислів на адресу колишнього глави держави Петра Порошенка.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Думай-те", - сказав Разумков. Нагадаємо, раніше Зеленський кликав Порошенка на дебати з аналогічним "закликом".
Ведучі також запитали Разумкова, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо його позбавлять мандату нардепа. На це колишній спікер сказав: "Я ще тут повоюю".
Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. "За" відповідне рішення проголосували 284 народних депутати. Він залишився працювати в парламенті як депутат.
Новим головою Ради обрали колишнього першого віце-спікера Руслана Стефанчука.