Тепер директора НАБУ призначає на посаду та звільняє Кабінет міністрів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Документ усуває суперечності між Конституцією та Законом "Про Національне антикорупційне бюро України", визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

Закон визначає повноваження Кабінету міністрів України щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав.

Читайте такожСША очікують від Верховної Ради захисту незалежності НАБУТакож у законі закріплено, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, трьох з яких визначає уряд, а інших трьох – уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Відповідно до закону, вимоги Кабінету міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ.

У документі також визначено засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро, яку щороку здійснює відповідна комісія.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон 19 жовтня. За проголосували 304 народних депутати.

Зеленський привітав ухвалення.

"Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції України. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури країни", - зазначив президент.

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Автор: Катерина Гірник