Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, чи має президентські амбіції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
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"Навіть німецьке видання мене запитувало з цього приводу. Я їм відповів, що якщо перекладати німецькою, то навіть сьогодні "голова парламенту" - це українською мовою, а німецькою мовою це "президент парламенту". Тому деякою мірою я вже президент", - зазначив Разумков.
"А якщо ми з вами говоримо серйозно, не жартуючи, то у мене великий об'єм завдань, які стоять переді мною як перед людиною, як перед головою парламенту, і достатньо великий рівень довіри до мене. І я буду робити все для того, щоб цей рівень довіри не падав. Я щиро цього прагну і все, що від мене буде залежати, я буду робити на своїй посаді", - запевнив він
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