Він запевняє, що робитиме все, аби рівень довіри до нього не падав.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, чи має президентські амбіції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Навіть німецьке видання мене запитувало з цього приводу. Я їм відповів, що якщо перекладати німецькою, то навіть сьогодні "голова парламенту" - це українською мовою, а німецькою мовою це "президент парламенту". Тому деякою мірою я вже президент", - зазначив Разумков.

"А якщо ми з вами говоримо серйозно, не жартуючи, то у мене великий об'єм завдань, які стоять переді мною як перед людиною, як перед головою парламенту, і достатньо великий рівень довіри до мене. І я буду робити все для того, щоб цей рівень довіри не падав. Я щиро цього прагну і все, що від мене буде залежати, я буду робити на своїй посаді", - запевнив він

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Автор: Тетяна Поляковська