Спікер Дмитро Разумков зазначив, що в нього немає світоглядних розбіжностей з колегами зі "Слуг народу".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не подаватиме у відставку, але до неї готовий.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

Разумков зауважив, що про його відставку говорять давно, але "зараз трохи більше, ніж до цього".

"Я подавати у відставку не збираюся", - заявив він.

Разумков зауважив, що ВР може ухвалити рішення про його звільнення, але "для цього потрібно 226 голосів, і є окрема процедура - збір 150 підписів, а далі підготовка, звіт і голосування в стінах ВРУ".

"Я до цього готовий. Я про це казав давно, що, якщо буде бажання народних депутатів змінити голову ВРУ, це їх право, це право ВРУ", - підкреслив спікер.

Також він прокоментував закиди на його адресу щодо некомандних дій. "Я б хотів почути конкретику, в чому некомандна гра. Тому що говорити про некомандну гру дуже легко. Я готовий по будь-якому питанні відповісти. Що мені закидали? Що я не голосував на РНБО - так я не голосував проти громадян України на РНБО, тому що вважаю, що санкції не можуть запроваджуватися проти наших громадян. Якщо вони винні, то у нас є достатньо механізмів законодавчих, які також прийняла ВРУ, щоб притягнути їх до відповідальності, а не так, як у нас буває, що вони притягаються до санкцій, а потім ходять до Верховної Ради, наприклад, або вільно їздять по території нашої держави", - сказав Разумков.

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Він наголосив, що з кожного питання готовий свою позицію пояснити. "Чи захочуть її чути, це вже питання інше. Я ж не можу в цьому бути впевнений. Пам’ятаєте - "виноват ли в том, что хочется мне кушать". Це теж варіант. А якщо фахова дискусія, то я думаю, що мою роботу точно назвати некомандною важко за останні три роки, починаючи з 2018-го", - наголосив Разумков.

Спікер зазначив, що в нього немає світоглядних розбіжностей з колегами зі "Слуг народу", бо його "позиції не змінюються". Він наголосив, що боротьбу з олігархатом треба вести, але в цивілізований спосіб.

Разумков виступає за те, щоб закон про олігархів ухвалювався в рамках Регламенту та законодавства. Він наголосив, що в законі є ряд норм, які порушують Конституцію України, зокрема, щодо повноважень РНБО.

Також Разумков розказав про своє самопочуття, оскільки зараз хворіє на коронавірусну хворобу. За його словами, він добре себе почуває, і перебіг хвороби не важкий, бо вже один раз хворів на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про "складну виробничу ситуацію" у відносинах між фракцією "СН" та головою ВР Дмитром Разумковим.

На уточнення, чи залишається Разумков частиною їхньої команди, Корнієнко відповів, що про це треба запитувати у того, про чию приналежність до команди йдеться. "Хто член якої команди - це треба питати, в першу чергу, у цих людей", - сказав Корнієнко.

На запитання, чи для самого Корнієнко Разумков залишається частиною команди "СН", парламентарій сказав: "Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до некомандних дій з боку Дмитра Олександровича".

Автор: Надя Пришляк