Олександр Корнієнко нагадав, що депутати мають право на ініціювання питання про відставку Разумкова з посади спікера.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначає, що наразі у стосунках між їхньою фракцією та головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим склалася "складна виробнича ситуація".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо поточних стосунків фракції "СН" з Разумковим, і чи варто сприймати це як конфронтацію, Корнієнко зауважив: "Я думаю, що можна давати різні дефініції тому, що відбувається. Можна назвати "конфлікт", "конфронтація", "суперечності", "протилежності" - тут дуже великий синонімічний ряд. Ми для себе це називаємо, що у нас складна виробнича ситуація".

На уточнення, чи залишається Разумков частиною їхньої команди, депутат зазначив, що про це треба запитувати у того, про чию приналежність до команди йдеться. "Хто член якої команди - це треба питати, в першу чергу, у цих людей", - сказав Корнієнко.

Водночас, на запитання, чи для самого Корнієнко Разумков залишається частиною команди "СН", парламентар сказав: "Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до некомандних дій з боку Дмитра Олександровича".

На уточнення, чи означає це те, що Разумков скоро може офіційно припинити бути членом їхньої команди, Корнієнко зазначив: "Може всіляке бути, сніг може скоро піти".

Він нагадав, що депутати мають право на ініціювання питання про відставку Разумкова з посади спікера. Водночас, наразі Корнієнко про такі ініціативи не чув.

Ситуація з Разумковим і "Слугою народу"

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев запевняє, що з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим у "Слуги народу" немає "напружених стосунків".

Відповідаючи на запитання щодо того, що фракція "СН" вирішила запропонувати Разумкову три кандидатури на посаду керівника Апарату ВР, і чи можна це пов'язувати з напруженими стосунками зі спікером, Гетманцев наголосив: "У нас немає жодних напружених стосунків зі спікером Верховної Ради... Ці питання не є питаннями про особисте і питаннями про особистості. Це питання, які стосуються розвитку країни".

20 вересня перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко запевнив, що наразі немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради України.

Автор: Таня Поляковська