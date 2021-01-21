В американської політики щодо України будуть три головні пріоритети.

Новий президент США Джо Байден шість разів відвідував Україну за 8 років своєї роботи на посаді віце-президента в адміністрації Барака Обами. За весь цей період він постійно й відверто підтримував український процес проведення реформ і викорінення корупції.

Нажаль, після того, як час адміністрації Обами закінчився в 2017 році, Україна зробила серйозний крок назад. Але президент Байден тепер має можливість продовжити з того місця, де він зупинився чотири роки тому. Про це в статті для Atlantic Council пише президент American Chamber of Commerce в Україні Енді Хандер. Це означає, що США можуть зміцнити свою підтримку, щоб повернути країну на шлях реформ. В наступні 4 роки Байден може зіграти історичну роль, допомігши Києву викорінити корупцію й раз і на завжди вирватися з-під олігархічного контролю.

Читайте такожThe Guardian: Байден почне боротьбу з Росією, і лінія фронту буде в УкраїніПора для української трансформації наступила вже давно. Україна - не бідна країна, але її люди серед найбідніших у Європі. Після десятиліть безгосподарності уряду й кумівства мільйони українців полишають Батьківщину, щоб працювати за кордоном. Прямі іноземні інвестиції лишаються мізерними. Процес, запущений з великою помпою в 2015 році, повинен був скоротити політичний вплив українського олігархічного класу. Але справа не зайшла далеко.

Натомість олігархи продовжують лобіювати закони, які дають нечесні переваги їхньому бізнесу. Вони володіють головними ЗМІ в країні й домінують над молодою українською демократією. Через це іноземним інвесторам дуже важко конкурувати в країні. Нефункціональність України грає на руку Кремлю, який не хоче, щоб сусідня країна стала зразком переходу від авторитаризму до демократії для всього пострадянського простору.

Росія веде гібридну війну проти України з 2014 року. Наступ, який триває досі, включає все: від військових операцій і кібератак до економічного тиску й невтомних хвиль умисної дезінформації. Не дивно, що Москва часто знаходить порозуміння з українськими олігархами, утворюючи з ними союз з метою зірвати реформи.

Читайте також"Занурені у війну": Байден заявив про бажання повернути віру в "силу демократії"Попередник Байдена Дональд Трамп часто проявляв інтерес до України, але з поганих причин. Він жодного разу не побував в країні за чотири роки свого президенства. Тож з'явилася надія, що в американо-українських відносинах буде перегорнута нова сторінка. І що адміністрація Байдена допоможе України надолужити втрачений час.

Головними пріоритетами для команди нового президента в українській політиці повинні стати зупинка російської агресії, скорочення корупції й стримування олігархів. Підхід "трьох P" ("people, product, process" - люди, продукт, процес) до скорочення корупції був би чудовим початком з акцентом на запобігання, розголошення й покарання корупційних дій. Ніхто не повинен бути вище закону.

Українські олігархи найбільше бояться правосуддя в США. Один з них, наприклад, має проблеми з американським законом за відмивання грошей. А інший бореться з екстрадицією до США, де його звинувачують у хабарництві й рекеті. Вони знають, що Америка жорстко дотримується верховенства закону. І більшість українців теж цього прагнуть.

Найскладнішою частиною будь-якої успішної політики щодо України буде завдання розібратися з Росією. Цього року виповнюється 30 років з дня проголошення української незалежності після розпаду СРСР. Володимир Путін вважає, що кінець Радянського Союзу був "найбільшою геополітичною трагедією 20-го століття". Росія досі намагається перекреслити вердикт 1991 року. Вона категорично відмовляється миритися з ідеєю успішної і демократичної Україна, яка більше не входить в сферу впливу Кремля.

Читайте такожБайден обіцяє, що США на міжнародній арені будуть сильним і надійним партнеромПісля розпаду СРСР Україна стала третьою найбільшою ядерною державою світу. В 1994 році вона добровільно віддала свій арсенал і підписала угоду про ядерне нерозповсюдження в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії і Росії. Москва порушила ці обіцянки, влаштувавши вторгнення в Україну: спочатку в Крим, а потім на Донбас. США тепер повинні переглянути гарантії, дані в 1994 році, й почати діяти.

Попри розчарування попередніх трьох десятиліть, є низка причин оптимістично дивитися на українське майбутнє. За всі ці роки багато американських й міжнародних компаній стали успішними в Україні. Печиво Oreo, кавові машини Nespresso, деталі до автомобілів Mercedes, BMW і Volvo, і навіть колеса потягів лондонського метро - все це зроблене в Україні. Українські ІТ-компанії конкурують на міжнародному рівні в той час, як багато великих компаній розмістили свої R&D-центри в країні. Навіть в сьогоднішніх складних умовах в Україні можна добитися процвітання.

Ці історії успіху - лише верхівка айсберга. Український потенціал величезний. Країна лишається серед найбільш стратегічно важливих на планеті. Бізнес-спільнота тепер покладає свої надії на президента Байдена і його підтримку України у вирішальний період за всю історію її незалежності.

Інавгурація президента США: що відомо

20 січня відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також склала віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

45-й президент США Дональд Трамп, який 20 січня завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Переклад: Лесь Димань