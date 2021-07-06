Напрям руху України як правильний оцінюють чверть опитаних (26%), як неправильний – 64%, не змогли відповісти – 11%.

Рейтинг довіри до політиків очолив діючий президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють – 52%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 30 червня – 3 липня.

За даними дослідження, Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють – 58%. Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють – 75%. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 70%. Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 52%, не чули про такого – 28%.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» – 13,5%, «Опозиційна платформа – За життя» – 12,8%, «Батьківщина» – 12,3%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Сила і честь» підтримують 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 4,5%, партію Мураєва «Наші» – 4,3%, «УДАР Віталія Кличка» – 4,1%, партію Шарія – 3,7%, Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 29,1% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 13,4% підтримали б Порошенка, 12,5% – Бойка, 11,3% – Тимошенко, 8,7% – Смешка, 5,5% – Мураєва, 4,6% – Гройсмана, 3,4% – Ляшка. Підтримка інших кандидатів – нижче 3%.

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Найбільше на майбутніх президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках Зеленського (34%) та Тимошенко (22%). Бойка хотіли б бачити у списках 20%, Порошенка – 18%, Гройсмана – 15%, Смешка – 14%, 10% – Мураєва.

Антирейтинг очолює Порошенко: 45% не проголосували б за нього за жодних обставин. 36% не проголосували б за Бойка, 32% – Тимошенко, 27% – Зеленського, 24% – Ляшка, кожен шостий не проголосував б за жодних обставин за Яценюка, Тягнибока та Мураєва.

Згідно з моделюванням другого туру президентських виборів, Зеленський перемагає у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами. Так, у парі Зеленський-Порошенко результат 65% проти 35% (серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором). У парі Зеленський-Тимошенко – 61% проти 39%, у парі Зеленський-Бойко – 66% проти 34%.

Також результати опитування демонструють, що напрям руху країни як правильний оцінюють чверть опитаних (26%), як неправильний – 64%, не змогли відповісти – 11%.

***Опитування проведено методом телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів серед 2,5 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

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Автор: Леся Лещенко