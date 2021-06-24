Найменшу кількість голосів у рейтингу зібрали партія Віталія Кличка, "Опозиційний блок", "Голос" та "Партія Шарія".

Українці розповіли, за кого б голосували на виборах у Верховну Раду. Лідером серед політичних партій залишається "Слуга народу", яку готові підтримати 28% виборців.

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 16 червня.

Так, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то "Слугу народу" підтримали б 18% з усіх опитаних та 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Інші партії в опитуванні отримали менше голосів:

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних,

"Опозиційна платформа - За життя" - 10% і 15%

ВО "Батьківщина"- 7% і 10,5%

"Сила і честь" - 4% і 6%

"Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 2% і 4%

"Громадянська позиція" - 2% і 3%

ВО "Свобода" - 2% і 3%

Радикальна партія Олега Ляшка - 2% і 2,5%

"УДАР Віталія Кличка" - 1% і 2%

"Опозиційний блок" - 1% і 1%

"Голос" - 1% і 1%

"Партія Шарія" - 1% і 1%.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що Закарпатська організація партії "Слуга народу" пішла проти Зеленського заради Медведчука.

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Автор: Антоніна Доломанжи