Українці розповіли, за кого б голосували на виборах у Верховну Раду. Лідером серед політичних партій залишається "Слуга народу", яку готові підтримати 28% виборців.
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 11 по 16 червня.
Так, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то "Слугу народу" підтримали б 18% з усіх опитаних та 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
Інші партії в опитуванні отримали менше голосів:
- За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних,
- "Опозиційна платформа - За життя" - 10% і 15%
- ВО "Батьківщина"- 7% і 10,5%
- "Сила і честь" - 4% і 6%
- "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 2% і 4%
- "Громадянська позиція" - 2% і 3%
- ВО "Свобода" - 2% і 3%
- Радикальна партія Олега Ляшка - 2% і 2,5%
- "УДАР Віталія Кличка" - 1% і 2%
- "Опозиційний блок" - 1% і 1%
- "Голос" - 1% і 1%
- "Партія Шарія" - 1% і 1%.
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Раніше УНІАН вже повідомляв, що Закарпатська організація партії "Слуга народу" пішла проти Зеленського заради Медведчука.
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