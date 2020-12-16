Водночас чинний президент та його політсила продовжують бути лідерами електоральних симпатій українців.

Рейтинг партії «Слуга народу» порівняно з груднем 2019 впав вдвічі з 36% до 17,5%, президентський рейтинг президента Володимира Зеленського знизився з 41% до 19%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Центру Разумкова.

Рейтинг партій у грудня 2020

Зазначається, що якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія «Слуга народу». За неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Партію «Європейська солідарність» готові підтримати відповідно 13% і 19,5%, партію «Опозиційна платформа - За життя» - 13% і 18% відповідно, ВО «Батьківщина» - 6% і 9%, партію «Сила і честь» - в 4% і 5%, партію «Українська стратегія Гройсмана» - 3% і 4%, ВО «Свобода» - 2% і 3%, «Партію Шарія» - 2% і 2,5%, партію «Громадянська позиція» - 2% і 2%, Радикальну партію Олега Ляшка - 1,5% і 2%, партію «Голос» - 1% і 2%, партію «За майбутнє» - 1% і 2%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 1% і 1%, партію «Опозиційний блок» - 0,7% і 1%, партію «Перемога Пальчевського» - 0,6% і 0,9%%, партію «Наш край» - 0,5% і 0,6%, партію «Пропозиція» - відповідно 0,3% і 0,2%.

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Порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки партії «Слуга народу» (з 36% до 17,5% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки партії «Європейська солідарність» за цей період зріс з 7% до 13%, партії «Опозиційна платформа - За життя» - з 10% до 13%. Рівень підтримки Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» не змінився (відповідно 6% і 6%), те ж само стосується партії «Сила і честь» (відповідно 3% і 4%).

Рейтинг Зеленського та інших політиків

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський (19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка відповідно 13% і 19%, за співголову фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка - 12% і 17% опитаних, за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко - відповідно 6% і 8%.

Порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки Зеленського (з 41% до 19% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Бойка – також зріс з 10% до 12%, Рівень підтримки Тимошенко практично не змінився (відповідно 5,5% і 6%).

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі трьох кандидатів, які отримують найбільшу кількість голосів у першому турі (Зеленський, Порошенко та Бойко), а також політика з вищим порівняно з іншими рівнем довіри - спікера ВР Дмитра Разумкова.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

Що відомо про опитування

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Костянтин Гончаров