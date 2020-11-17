За словами заступника голови парламенту, депутати працюватимуть у комітетах, а в разі необхідності збиратимуться на позачергові засідання.

Верховна Рада вирішила з 18 до 20 листопада працювати не в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за те, щоб у ці дні депутати працювали в комітетах, комісіях, фракціях та групах, проголосували 282 народних депутати.

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Головуючий на засіданні – заступник голови ВР Олена Кондратюк зазначила, що "в разі негайної необхідності Верховна Рада України буде збиратися позачергово".

Як відомо, відповідно до календарного плану на поточному тижні ВР мала працювати в пленарному режимі, тобто мали відбуватися засідання в сесійній залі.

Але оскільки в парламенті захворіли майже 30 народних депутатів, зокрема й голова ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, та 24 працівники апарату парламенту, вирішено, що цього тижня депутати працюватимуть в режимі онлайн на засіданнях комітетів парламенту.

Коронавірус у Верховній Раді

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

У парламентській фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіють понад 20 депутатів.

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Автор: Надя Пришляк