В СБУ заявили, що це черговий фейк, який Росія поширила для посилення паніки.

Інформація про те, що завтра Росія нібито почне глушити зв'язок у прифронтових зонах України є фейком.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

В СБУ заявили, що це черговий фейк, який Росія поширила для посилення паніки.

У прес-службі також додали, що українські спецслужби не займаються тотальним моніторингом соцмереж і месенджерів українців.

"В окупантів не виходить взяти нашу країну зброєю, тому вони намагаються дезінформувати українців. І поширюють в мережі чергові фейки", - заявили у відомстві.

При цьому у відомстві додали, що зв'язок можуть відключити тільки в разі спецоперації із захоплення ворожих ДРГ.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

28 лютого з'явилася інформація про те, що війська противника почнуть глушити зв'язок, Інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.