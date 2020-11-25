Найближчими днями такої розмови немає в планах Путіна, заявляє його прес-секретар.

У Кремлі заявляють, що телефонна розмова президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна «в разі потреби» може бути легко узгоджена.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Ви знаєте, що ми не анонсуємо конкретну телефонну розмову. Поки що найближчими днями такої розмови немає в планах президента», - сказав Пєсков, коментуючи повідомлення в ряді українських ЗМІ про те, що Зеленський нібито запросив телефонну розмову з Путіним.

Пєсков підкреслив, що «в разу необхідності така розмова може бути легко узгоджена через наявні канали спілкування».

Крім того, на запитання, чи не вважають у Кремлі, що ситуація в Нагірному Карабаху може повторитися на Донбасі через «реваншистські плани Києва», Пєсков відповів негативно.

Мирна угода щодо Нагірного Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Автор: Роман Цимбалюк