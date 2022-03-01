Процедура розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі розпочалась.
Про це написав Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов у Twitter.
"Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста", - зазначив Ченцов.
Він додав, що заявку зареєстровано.
"Процедуру розгляду розпочато", - написав посол.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставлений у Брюссель й офіційно зареєстрований.
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що сьогодні в Європейському парламенті планують ухвалити резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата у члени ЄС.
Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.
Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.