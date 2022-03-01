Надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов вручив заявку України Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста.

Процедура розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі розпочалась.

Про це написав Надзвичайний і Повноважний посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов у Twitter.

"Вручив підписану президентом України Володимиром Зеленським заявку України на членство в Європейському Союзі постійному представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста", - зазначив Ченцов.

Він додав, що заявку зареєстровано.

"Процедуру розгляду розпочато", - написав посол.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставлений у Брюссель й офіційно зареєстрований.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що сьогодні в Європейському парламенті планують ухвалити резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.