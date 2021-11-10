Адвокати Саакашвілі звернулися з клопотанням про відвід складу суду.

Колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі не доставили на судове засідання у Тбілісі.

Як написала на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, у Тбіліському міському суді відбулося судове засідання у справі Саакашвілі без його участі.

"Міхеїл, вважаючи себе невинуватим, клопотав про публічний розгляд справи за своєю участю. Втім пенітенціарна служба не задовольнила це клопотання, ухваливши рішення не доставляти Саакашвілі на судовий процес. Свої дії пояснили "можливими деструктивними діями у випадку етапування Саакашвілі до зали суду, а також ризиками для здоров’я". Адвокати звернулися з клопотанням про відвід складу суду, який ухвалив рішення розглядати справу Саакашвілі без його присутності", - заявила Денісова.

Омбудсмен вважає, що такі дії судової влади Грузії є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи.

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Затримання Саакашвілі у Грузії

Саакашвілі затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

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Автор: Віталій Саєнко