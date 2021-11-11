Раніше він заявляв про побиття при перевезенні.

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, на якому зображено перевезення Міхеїла Саакашвілі в тюремну лікарню Тбілісі.

Відео опубліковано на сторінці служби в Facebook.

На ролику можна побачити, що охоронці несуть політика в палату за руки й за ноги. Він чинить опір.

"У зв'язку з великим суспільним інтересом ми публікуємо відеоматеріали, на яких зображено розміщення Міхеїла Саакашвілі, ув'язненого в ЛПУ №18 для обвинувачених і засуджених, його переміщення в палату і той факт, що Саакашвілі скоїв фізичний напад на персонал і пошкодив медичне обладнання", - йдеться в повідомленні.

Вже в палаті Саакашвілі скинув з тумбочки якийсь пристрій.

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Стан Саакашвілі

На 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі було транспортовано з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Людмила Жерновська