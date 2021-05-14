Правоохоронці під час обшуків "вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій" / Фото УНІАН, Владислав Мусієнко

Служба безпеки України повідомила підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку за вчинення обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

Про це йдеться в заяві СБУ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування", - йдеться у повідомленні.

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Сказано, що в червні 2019 року Семенченко разом зі спільником провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. "Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

"За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати. Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета", - стверджується у повідомленні.

У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину.

Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Документування протиправної діяльності проводилось СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Справа проти Семенченка: що відомо

  •  24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".
  • За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
  • Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".
  • У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.
  • Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.
  • 26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.
  • Того ж дня суд до 24 травня відправив Семенченка під варту без права на внесення застави. 28 березня Семенченка було госпіталізовано через погіршення самопочуття.
  • 29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення «ПВК» - колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • 7 квітня колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила рішення залишити Семенченка під вартою.

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Автор: Віталій Саєнко