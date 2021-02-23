Наступна акція на підтримку Сергія Стерненка запланована на суботу, 27 лютого.

Організатори акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні засудили до 7 років ув'язнення, закликали присутніх переміститися з-під Офісу Президента на Банковій до Печерського управління поліції.

«Друзі, ми вже знаємо, що були затримані протестувальники, і що вони зараз перебувають у відділку на вулиці Московська, це Печерський райвідділок. І ми пропонуємо зараз абсолютно мирно, спокійно і організовано переміститися туди для того, щоб підтримати людей, які постраждали і зараз теж знаходять в застінках і де вирішується їхня доля. І виказати там свій протест», - наголосив один з організаторів у мегафон.

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Також він долав, що серед затриманих є ветерани, а також один з "кіборгів".

Разом з тим, як повідомили у поліції, 24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції.

"У них відібрали пояснення і відпустили", - йдеться у повідомленні Поліції Києва.

Вирок Стерненку

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Його й іншого обвинувачуваного у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) УКУ, а покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності. Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 і призначили аналогічний строк ув'язнення.

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Автор: УНІАН