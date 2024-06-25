Завтра має відбутися зустріч двох політиків, на якій вони обговорять зокрема питання підтримки України.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у важливості підтримки України. Їхня особиста зустріч має відбутися завтра, повідомляє Zeit.

Орбан, який вагається щодо допомоги Україні, прибуде до Парижа в рамках майбутнього головування Угорщини в Раді ЄС, повідомили в Єлисейському палаці. Обидва політики хотіли провести зустріч перед наступним самітом ЄС, який відбудеться у найближчі дні.

Разом з тим сам Орбан вже розкритикував початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, які розпочнуться цього тижня в Люксембурзі. Орбан заявив журналістам, що Угорщина "не згодна з цим процесом вступу", але пообіцяв не блокувати його. На його думку, старт переговорів є "чисто політично мотивованим процесом".

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"Спочатку нам доведеться вивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну у стані війни, чиї кордони на практиці нечіткі", — сказав Орбан і додав, що його турбують наслідки для сільського господарства ЄС від вступу такої потужної в аграрному плані країни.

Політика Угорщини щодо України

Як писав УНІАН, Угорщина планує оскаржити передачу Україні надходжень від заморожених в Європейському Союзі російських активів. Як заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Також ми розповідали, що нещодавно ЄС оштрафував Угорщину за порушення правил поводження з мігрантами та біженцями. Після цього прем'єр-міністр країни Віктор Орбан пообіцяв компенсувати ці збитки за рахунок установ, які допомагали Україні у її боротьбі проти російського агресора.

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