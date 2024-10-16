За його словами, на засіданні керівників всіх фракцій та груп парламенту План було підтримано одноголосно.

Верховна Рада підтримує План перемоги президента Володимира Зеленського і готуватиме зміни до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова ВР Руслан Стефанчук. "Сьогодні в українському парламенті був особливий, історичний, день. Сьогодні вперше в українському парламенті відбулося звернення президента України Володимира Зеленського до українського народу, в якому він комплексно, повністю представив План перемоги України у цій війні", - сказав він.

Спікер додав, що це було і зверненням до Українського народу, і до тих, хто має реалізовувати цей План, і до партнерів України. Стефанчук зауважив, що під час представлення Плану була присутня величезна кількість представників дипломатичних місій.

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"Цим не завершилося. Після представлення Плану перемоги… Зеленський зустрівся з керівництвом українського парламенту, а також з керівниками усіх фракцій і груп. І в закритому режимі ми провели близько двох годин спілкування і дискусій щодо реалізації цього Плану, щодо ситуації в Україні, щодо того, як ми маємо спільно рухатися", - розповів голова ВР.

Він зазначив, що основна ідея - це ідея єдності України та українців, адже "вивчаючи наші історичні уроки, ми повинні зрозуміти, що тільки в єдності наше спасіння і наша перемога". "Не тільки в єдності всередині країни, але і єдності з нашими партнерами", - сказав Стефанчук.

Так, зауважив він, План перемоги вже не лише був представлений в парламенті, але й був детально обговорений серед фракцій та груп ВР.

"І вийшли ми з трьома основними месиджами, які я, за дорученням наших колег, сьогодні хочу сказати. Перше: український парламент отримав презентований План перемоги. Друге: український парламент підтримує, повністю і одноголосно, План перемоги, який запропонований президентом України… І третє, що, мабуть, найважливіше: український парламент повністю включається в реалізацію Плану перемоги президента", - наголосив спікер.

Він підкреслив, що ВР єдина у своєму намірі щодо сприйняття та реалізації положень Плану перемоги. "Особливо, що стосується запрошення України до НАТО, особливо, що стосується питань стримування, економічного відновлення України та інших аспектів, які там є. Ми сьогодні детально проговорили… по молекулах всі ті проблеми, перспективи, можливі ризики", - сказав Стефанчук.

За його словами, український парламент зараз "готує свою роль, свою спільну інтеграцію в реалізацію цього Плану". "Це, безперечно, мають бути наші потужні контакти з парламентарями зарубіжних країн, передусім, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Європейським парламентом, парламентами країн Європейського Союзу, парламентами країн "Великої сімки", іншими нашими партнерами, де ми на парламентському рівні повинні чітко пояснити всі бачення, всі месиджі і всі директиви, які "зашиті" в Плані перемоги", - зауважив голова ВР.

Крім того, він зазначив, що парламент "абсолютно в повному обсязі включається в законопроектну діяльність, яка буде пріоритетною для реалізації Плану перемоги".

"І третє - ми і далі будемо використовувати всі свої парламентські функції для об’єднання українського суспільства і для наближення реалізації всіх положень, які були викладені в Плані, який сьогодні представив президент", - сказав Стефанчук.

На запитання щодо законодавчих змін для втілення Плану перемоги, спікер розповів, що по кожному з пунктів Плану буде ціла низка законодавчих ініціатив.

"Ми домовилися, що будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проекти відповідних законів. Причому, що будемо робити ми це колективно, разом з представниками з Офісу президента, з уряду. Тобто всі суб’єкти законодавчої ініціативи. Ми визначимо з переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження в залі", - зауважив він.

Голова ВР також зазначив, що питання запрошення України до НАТО, - політичне, але воно також потребуватиме ухвалення деяких відповідних законів, спрямованих на наближення до стандартів НАТО.

"Друге питання, яке стосується питань стримувань та інших, - це, мабуть, буде і законодавча, і політична діяльність. Тобто тут мають бути заклики до урядів і парламентів зарубіжних країн щодо фінансування цього спротиву. Те саме по економічному напрямку. І по кожному у нас буде пропрацьований єдиний спільний план законопроектної роботи, яку має виконати парламент для реалізації Плану перемоги", - сказав спікер.

Також на уточнення щодо того, чи не виступили опозиційні фракції проти Плану перемоги, Стефанчук сказав: "Сьогодні на засіданні керівників всіх фракцій і груп одноголосно було підтримано План перемоги, який запропонував президент України Володимир Зеленський".

Зеленський представив План перемоги

Зеленський заявив у парламенті, що План перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних доповнень до нього. Чотири пункти розраховані на період ведення бойових дій, а п'ятий - на післявоєнний час.

За словами президента, в разі дотримання Плану перемоги вже зараз, можливо закінчити війну в Україні не пізніше за наступний рік.

Глава держави також розповів, що партнери України на Заході "практично" поставилися до Плану перемоги України. Зокрема, наразі команди зосередилися на деталях дієвої підтримки.

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